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Ersun Yanal , Alanyaspor yenilgisi sonra flaş açıklamalarda bulundu !

Yanal, 3-0 öne geçmelerine rağmen 4-3 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası ilk defa böyle birşey yaşadığını söyledi.İşte Ersun Yanal'ın o açıklamaları ...

23 Eylül 2017 Cumartesi 02:48
Ersun Yanal , Alanyaspor yenilgisi sonra flaş açıklamalarda bulundu !

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

"Uzun süre daha böyle bir maç yaşanması çok zor. İlk yarıda 5-6 gol atabilecek bir takımın ilk yarının son anlarda yediği bir golle farklı bir kimlik ve karakterle maça devam etti. Hiçbir koordinasyonu olmadan rakibe teslim olduğumuz bir maç oldu."

'DERS ÇIKARILMASI GEREKİYOR'

"Kendi kariyerimde ilk defa yaşıyorum ve deneyimli sayılmam. Oyunu tutabilecek oyuncular da ilginç bir an yaşadılar. Hepimizin kariyeri açısından ders çıkarması gereken bir sonuç. Reaksiyon veremememiz, oyundan kopuşumuz, oyundan gelen sonuçları alamamak. Devre arası konuşmuş olmamıza rağmen futbol ciddi bir oyun, ceza hemen kesilir dememize rağmen bu oldu. Çok ilginç bir şey daha var. Biz çok az koştuk bu maçta. Geçen maçta 116-117 km koşan bir takım bugün 100 km koştu. Bugün kü sonuç bizim gibi bir kadrounun kalitesine hiç yakışmadı."

ESTEBAN AÇIKLAMASI

"Teslimiyet değil. Rakibin girdiği her pozisyonu değerlendirmesi ve bizim gol bulamamız. Esteban başının döndüğünü ve devam edemeyeceğini söyledi. Bir kaç kez maç içinde başının döndüğünü ve oyuna devam edemeyeceğini söyledi."

SEYİRCİ YORUMU

"Seyirci konusun burada çok konuşmamız gerekiyor. Ne seyirciye ne yöneticiye bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum."

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