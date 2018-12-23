Ersel Uzgur: "Hedefimiz daha yukarılara çıkabilmek"

"Robinho'ya herkes sahip olmak ister"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL () -

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da teknik sorumlu Ersel Uzgur, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İyi mücadele ettiklerini belirten Uzgur, "Bugün Sivasspor olarak elimizden gelen mücadeleyi yaptığımıza inanıyorum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik, goller de bulduk. Gönül isterdi ki ufak tefek birkaç hatayı yapmayalım ve bunlar golle sonuçlanmasın. Ama genelde oyuncularımızın mücadelesinden ve isteğinden son derece memnunuz. Artık hedefimiz bu arayı iyi değerlendirip, iyi çalışıp bir sonraki maçlarda iyi yerlerde olmak ve daha yukarılara çıkabilmek" dedi.

"ROBINHO'YA HERKES SAHİP OLMAK İSTER"

Robinho'nun adının İstanbul kulüpleriyle anılması üzerine gelen bir soruya yanıt veren Ersel Uzgur, "Bunu benden öğrenemezsin, Robinho gibi iyi bir oyuncuya herkes sahip olmak ister. Burada mutlu olduğunu ifade ediyor. Bizimle beraber olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ziya Erdal'ın yerine Uğur Çiftçi'nin oynamasına değinen Uzgur, "Ziya'nın sakatlığı tam geçmedi ama Uğur da bize göre bugüne kadar görev yaptığı maçlarda iyi oynadı. Uğur hata yaptı veya o, bu diye bireyselleştirmeyelim. Hatayı maç içerisinde her oyuncumuz yaptı. Hazırlık döneminden sonra tekrar bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

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- Ersel Uzgur'un açıklamaları

