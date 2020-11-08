Erol Bulut istifa ediyor! Emre Belözoğlu Volkan Demirel aracılığıyla kadroya müdahele mi ediyor?

Erol Bulut istifa ediyor söylentisi ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'a kadroda karışılıyor mu? Emre Belözoğlu, Volkan Demirel aracılığıyla kadroya müdahale ettiği söylentisi sonrası Erol Bulut'un istifaya hazır olduğu iddia edildi.

Caner ve Gökhan oynayacak!

Elinde Novak ve Nazım gibi yıldız isimler olsa da Fenerbahçe'de sağ bekte Gökhan Gönül ve sol bekte Caner Erkin görev yapıyor. Gökhan ve Caner'in formu yüksek olmasa da kornerden gollerle takıma destek veriyor. Ancak solda büyük problem olan Fenerbahçe'de Caner Erkin ileri alarak Novak'ı sol bekte oynatmaması Erol Bulut'a yazarken Caner ve Gökhan kesin oynama talimatı Emre Belözoğlu'ndan olduğu söyleniyor.

Caner ve Gökhan ikna ancak Mert Hakan Yandaş!

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, sessiz kalarak Caner ve Gökhan kararına saygı duyuyor ancak ipleri kopartan hamle Mert Hakan Yandaş olduğu öğrenildi. Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı da kesin 11'de oynatılması gerektiğini söylüyor. Ancak Erol Bulut bu kadar da değil diyerek büyük bir kaos çıkarttığı öğrenildi.

Erol Bulut istifa kararını Ali Koç'a söylediği ancak şu ortamda ortalığı karıştırmanın mantığı yok diyerek kararı gözden geçireceği öğrenildi.