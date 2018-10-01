Erol Bulut: "İstediğimiz 1 puanı aldık"

"Adem Büyük’ün olayını görmedim"

İbrahim Alioğlu - Ali Danaş / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini söyleyen Bulut, "Tüm hafta buna yönelik çalıştık. Rakibin paslarla geleceğini biliyorduk. Biz çok iyi defans yaptık iyi mücadele ettik. İlk yarıda kullandığımız kornerle öne geçtik. 2'nci yarı daha baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Bütün hafta buna çalıştık. Yakaladığımız toplarda biraz daha iyi çıksaydık 2'nci golü bulabilirdik. İstediğimiz 1 puanı aldık. Biz gelişen bir takımız. 1 sene oldu Malatyaspor’a geleli. Geçen sene de iyi defans yapıyorduk. Her geçen gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sene iyi bir başlangıç yaptık. 11 puanımız var yolumuza güzel devam ediyoruz. Umarım istediğimiz yere sezon sonunda geliriz. Ertaç’ın bileğinde ağrı vardı. MR çekildi ve ödem vardı. Ağrılar artınca oynayamayacağını iletti. O yüzden Fabian’ı tercih ettik. Bugün hatasız oynadı. Çok iyi net pozisyonları çıkardı. 2 kalecimizden de memnunuz. Adem Büyük’ün olayını görmedim. Bana devre arasında iletildi. Bir şey diyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Erol Bulut'un açıklamaları