Erol Bulut gidici, listede o hocalar var!

Son haftalarda ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın gerisinde düşen Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Daha önce Süper Lig ekipleri olan Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da başarılı bir görüntü sergileyen teknik direktör Erol Bulut ile geçen yıl Ağustos ayında sözleşme imzalayan sarı-lacivertli yönetim, genç hocadan istediği verimi alamıyor. Oynadığı futbolla tatmin etmeyen Fenerbahçe'ye bir beden küçük olduğuna dair eleştiriler yapılan Erol Bulut'un, sportif direktör Emre Belözoğlu da dahil olmak üzere futbolculara söz geçiremediği iddia edildi.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yaralar aldı

Oynadığı kötü futbolun yanında yapılan onlarca transfere rağmen puan olarak da rakiplerinin gerisinde kalan Fenerbahçe, yeni bir hocayla yola devam etmenin planlarını kuruyor. Süper Lig'de önemli Trabzonspor galibiyetinin ardından yaşanan puan kayıpları hem taraftarın hem de yönetimin sabrını taşırıyor. Oynadığı son maçta lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne kendi sahasında 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gidici olduğu belirtiliyor. Topladığı 58 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, halihazırda bir maç eksiği bulunan 63 puanlı Beşiktaş ve 61 puanlı Galatasaray'ın gerisine düştü.

Listede Joachim Löw ve Zlatko Dalic var!

Gelen haberlere göre teknik direktör Erol Bulut'un gözden çıkarıldığı ancak pazar günü oynanacak Beşiktaş maçının beklendiği kaydedildi. Şampiyonluk mücadelesinde kritik bir dönemeç olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından Erol Bulut'un takımdan gönderileceği kaydedildi.

Beşiktaş karşısında güzel bir oyunla galibiyet alınması halinde çok küçük bir ihtimal de olsa Erol Bulut'un takımda kalabileceği belirtildi. Erol Bulut'un yerine teknik direktörlük koltuğu için düşünülen isimlerden birinin Alman Milli Takımı'nı bırakacağını söyleyen teknik direktörü olan Joachim Löw olduğu kaydedildi. Diğer adayın ise Hırvatistan Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Zlatko Dalic olduğu ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 14:06