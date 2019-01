Erol Bedir: "Keşke lige ara verilmeseydi"

İlyas KAPLAN / ANTALYA () - Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligin ilk yarısının son 3 haftasında performansları ile en iyi takımlardan biri olduklarını söyleyerek, "Keşke lig arası verilmeseydi. Tüm sakatlarımız ve cezalılarımız geri dönmüştü ama yapacak bir şey yok, devre arası geldi" dedi.

2'nci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor'da başkan Erol Bedir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın yarın biteceğini ve Kayseri'ye döneceklerini belirten Bedir, "Pazartesi günü bir sponsorluk anlaşmamız var, ondan sonra salı günü Akhisarspor ile kupa maçı oynayacağız, daha sonra Antalya'ya geri gelip kampımızın geri kalan kısmını tamamlayacağız. Sonra Antalya ve Akhisarpor’la oynayıp Kayseri’ye döneceğiz. Yeni bir mücadele, yeni bir heyecan tekrardan başladı. Sezon başında yaptığımız kampta 23-24 oyuncuyla lige başlamıştık. Şimdi de yine 2 sakat dışında lige tam kadro başlayacağız. Keşke lig arası verilmeseydi, daha iyiydi diye düşünüyoruz. Son 3 maçtaki performansımızla ligdeki en iyi takımlardan birisiydik. Tüm sakatlarımız ve cezalılarımız geri dönmüştü ama yapacak bir şey yok, devre arası geldi. Çalışmalarımıza devam ettik, ilk resmi maçla birlikte inşallah bunun meyvelerini görürüz" ifadelerini kullandı.

"ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARINI ÖNEMSİYORUZ"

Başkan Bedir, "Ziraat Türkiye Kupası maçlarını mı, lig maçlarını mı daha fazla önemsiyorsunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kayserispor forması ile çıktığımız her maç önemli. Hafta sonu gazozuna maç yapsak o bile önemli. İlk oynayacağımız maç hangisi ise o bizim için en önemlisi. Elimizdeki kadro sakatlık veya ceza olmazsa ikisini de beraber götürebilecek kalitede ve güçte. Hocamız da aynı şeyi düşünüyor ama yarın ne olur ne biter, aradan geçen 3-4 hafta sonrasında hangi kulvar bizim için ön plana çıkar, daha da netleşir diye düşünüyorum. Bugün için önemli olan salı günü oynayacağımız kupanın birinci ayağı."

"HER FUTBOLCUMUZA TEKLİF OLABİLİR"

Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan Rajko Rotman hakkında konuşan Erol Bedir, "Gitmesini istemezdik. Rotman’ın opsiyonu vardı, 200 bin Euro yatırırsa serbest kalabilirdi. Şu anda diğer oyuncularımızın sözleşmelerinde de buna benzer maddeler var. Herkes kullanabilir, kullanılırlarsa memnun oluruz, problem yok. Rotman, bu hakkını kullandı, parasını yatırdı ve ayrıldı. Yatıran kulübe de hayırlı olsun, kendine de hayırlı olsun, Kayserispor'a da hayırlı olsun. Bizim için her oyuncu değerli, gitti diye kötü demeyiz, veya geldi diye dünyanın en iyisi demeyiz. Rotman'la alakalı olarak, 200 bin Euro az bir rakam değil mi? diye sorulabilir. Maaşı 300 bin olan bir oyuncuya da çıkış bedeli 200 bin Euro olur. Biz gitmesini istemezdik ama o öyle bir karar verdi, saygı duyduk" diye konuştu.

"31 OCAK MALİ MİLAT"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi adına attıkları adımları değerlendiren başkan Bedir, şunları söyledi: "31 Ocak mali milat. Ekonomik sorunlar, sporcu yetiştirmekteki sorunlar, yönetimsel sorunlar, taraftar sayısını azalması ile ilgili sorunlar ile ilgili bir sıkıntı var. Yöneticilerin sınırsız borçlanarak fütursuz harcamalar var. Bir de yasal sıkıntılar var. Biri dernek, biri şirket biri borsaya açılmış şirket, biri yarı şirket yarı dernek. O nedenle bu işin çözülmesi lazım. 31 Ocak 2019’da takımların kime ve ne zaman borcu var belirlenecek. Komisyona verilecek. Her kulübe göre mali yapılanma yapılacak. Bütçeler düşecek, borçlanma yükü düşürülecek. Gelirlerin büyük bir kısmı borçlara gidecek. Bunun kanuni bir yükümlüğü yok. Yapmazsan kulüp ceza alacak. Transfer yapamayacak. Puanı silinecek. Kulüp ceza almasın, bu uygulamada kulüp başkanları ve müteselsil üyeler sorumlu olsun. Kimse ben gelir borçlanırım olmazsa giderim denmesin. Diyelim ki ben federasyonun dediğini yaparda borçlanmaz transferimi ona göre yaparsam diğer kulüp yapmazsa sıkıntı olur. Ben kurala uyar 5 milyon lira ile transfer yaparsam, diğer kulüp 15 milyon lira borçlanıp transfer yaparsa ben onunla rekabet edemem. Bu durum yasalaşırsa, müeyyideleri belirlenirse çok fazla para isteyen yabancılar ülkemize gelmez. Gelmezse ne olur? O zaman biz tabana yayılırız. Türk gençlerini futbola daha kolay kazandırırız. En iyi hocaları altyapılara alırız. Bu milli takımada yansır. Kendiliğinden bir yabancı sınırlandırması gelmiş olur. Başlarda zorlukları olsa da bu yapılan Türk futbolu için son derece yararlı olacaktır."

FOTOĞRAFLI