Erman Toroğlu’dan Flaş Sözler! Bu Oynanan Futbol Değil

Galatasaray ve Trabzonspor takımı Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi ve Erman Toroğlu bu maç hakkında açıklamalarda bulundu. Oynanan maçın ilk yarısında hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un etkisiz bir oyun sergilemesi ile birlikte maçın ilk 45 dakikası 0-0’lık bir skor ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar bu sezonda Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen maçın ilk yarısını isabetli şut atamadan bitirdi. Erman Toroğlu ise devre arasında A Spor'da yorumlarda bulundu ve ülkemizde oynanan futbola sert bir tepki gösterdi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında geçen karşılaşma Süper Lig'de haftaların ilerlemesi ile birlikte gerçekleşen zirve yarışını da yakından ilgilendiriyordu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç ilk yarısı 0-0’lık bir skor ile sonlandı ve her iki takım da etkili gol pozisyonlarına giremedi.

İki önemli takım arasında geçen karşılaşmanın ilk yarısına konuk ekip olan Trabzonspor'un rakibine oranla daha etkili bir oyun sergilediği futbolseverler tarafından yorumlansa da Trabzonspor bu skoru kendi lehine çeviremedi. Rakip olan sarı-kırmızılılar ise ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı ve bu sezonda kendi evinde ilk defa bir maçın ilk yarısında isabetli şut atamayarak dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray ve Trabzon arasında geçen karşılaşmanın devre arasında Erman Toroğlu ilk yarıyı yorumladı ve oynanan futbol için serzenişlerde bulundu. Kendi işi olmasa Türkiye'de maç izlemeyeceğini belirten Toroğlu, eleştiriler yaptı. Dün Beşiktaş ile Sivasspor arasında geçen maçı seyrettiğini bugün de Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasını izlediğini söyleyen Erman Toroğlu, bu oynanan futbol ise futbol bu değil, dedi. Allah Türkiye'deki futbol severlere kuvvet versin diyerek açıklamalarda bulunan yorumcu, “benim işim olmasa Türkiye'de maç izlemem” yorumlarında bulundu. Karşılaşma sırasında Trabzon Galatasaray'a göre daha iyi, daha şekilli oynuyor sözlerinde bulunan Erman Toroğlu, Galatasaray ise şampiyonluğa adayım diyor dedi.