Erman Toroğlu TFF’ye Yüklendi! Bu Zeminde İnekler Otlar

Beşiktaş ile Erzurumspor arasında geçen karşılaşma bugün Süper Lig'de gerçekleşti ve izleyicilerin adeta nefesini kesti. Zorlu geçen maçta Beşiktaş 4-2’lik skor ile galibiyet alarak Erzurumspor'u mağlup etti. Bu sonuç ile siyah-beyazlılar zirve yarışında önemli bir yere gelmiş oldu. Diğer taraftan ise başarılı isim Cenk Tosun bir sakatlık geçirdi ve bu olay nedeni ile hayranlarını oldukça üzdü.

Girdiği pozisyonda geçirdiği sakatlık sonucunda diz kapağı yerinden çıktığı öğrenilen Cenk Tosun'un 6 7 ay boyunca sahalarda olmayacağı ve sezonu kapattı bilgisi verildi. A Spor yorumcusu olan Erman Toroğlu ise konu hakkında açıklamalar yaptı ve bu olaydan Türkiye Futbol Federasyonu’nu sorumlu tuttu. Başarılı oyuncu Cenk Tosun başına gelen sakatlık olayı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na sert açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu dikkatleri üzerine çekti.

34. haftasına gelinen Süper Lig'de Erzurumspor ile Beşiktaş arasında geçen zorlu maçta 42 Lig ile Beşiktaş galibiyet aldı. Maçın 75 dakikasına gelindiğinde ise Cenk Tosun girdiği bir pozisyon sebebiyle diz kapağından sakatlandı ve saha içine yığıldı. Diz kapağı çıktığı öğrenilen Cenk Tosun’un gözyaşlarını tutamadı ve sedye yardımı ile saha dışına çıkartıldı ifade edildi. Soyunma odasına götürülen Cenk Tosun'a ilk kontrol orada gerçekleşti ve futbolcunun uçak ile İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Yaşanılan karşılaşma sonrasında A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı sert ifadeler kullanan Toroğlu, bu sakatlığın sorumlusu TFF’dir şeklinde açıklamalar yaptı.

Federasyonu tanıdığını ifade eden Erman Toroğlu, bu zeminin en büyük sorumlusu olarak da yine TFF’dir dedi. Futbol Federasyonu bu zeminlerde futbol oynatıyorsa onlara yuh olsun şeklinde açıklamalarda bulunan Toroğlu, bu durumun federasyonun zaafı olduğunu ifade etti ve zemin konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’na çok sert eleştirilerde bulundu. Bunun yanı sıra bu saha da sadece inekler otlar, ayıptır! Önce bu zemini düzeltin, şekilde eleştiri cümleleri söylenildi.