Erman Toroğlu'ndan Şok İddia! Fatih Terim ile Galatasaray Yol Ayrımında

Haftalardır başarı ile Süper Lig'e devam eden sarı-kırmızılı takımda bir anda işler bozulmaya başladı. Bugün oynanılan maçta Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 mağlup olduğu maç sonrasında ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nda yankı yapacak iddia ile geldi. Galatasaray'ın Hatayspor'un 3-0 mağlup olmasın nedenini Fatih Terim olarak gösteren Toroğlu, "Bence Galatasaray ile Fatih Terim, teknik olarak yol ayrımındalar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray için oldukça önemli bir isim olan Terim hakkında böyle konuşulması Galatasaray taraftarını kızdırdı.

Galatasaray, deplasmanda Hatay spor'a 3-0 mağlup olarak son 5 haftada 11. puanını kaybetti. Galatasaray'da mağlubiyetin ardı arkası kesilmiyor. Cezalı olduğu için takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Fatih Terim maç esnasında takımının yanında olamadı. Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu’da maç sonunda faturayı Galatasaray'ın hocası olarak da bilinen teknik direktör Fatih Terim'e kesti.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Toroğlu yapmış olduğu açıklamalarla şu ifadeleri kullandı, "Fatih Terim nerede? Fatih Terim'in, seneye Galatasaray'a zarar verir miyim vermez miyim diye düşünerek gereğini yapması lazım. Bu seneki Galatasaray takımına bakıyorum, puan muan hikaye, bu kaçıncı maç, Galatasaray takımı ölmüş, ağlayanı yok." diyerek çok sert eleştiride bulundu. Bu sözleri sarı-kırmızılı takıma gönül veren herkesi kızdırdı.

Açıklamalarının devamında ise Toroğlu, "Dışarıdaki Galatasaraylılar homurdanmaya başladı. Fatih Terim Arda'yı aldırdı, görüyorsunuz Arda'nın halini, hani Arda? Bence Galatasaray ile Fatih Terim, teknik olarak yol ayrımındalar. Yeni yönetim mi gelir, bu yönetim mi kalır, onu bilemem." diyerek, Arda’ya da göndermesini yapmayı ihmal etmedi.

Toroğlu yapmış olduğu ağır eleştirilerin ardından, Galatasaray'ın bu sene şampiyon olamayacağını, Galatasaray eğer böyle şampiyonluğu oynuyorsa diğer takımların öldüğünü ifade etti. Açıklamanın devamında ise, ‘’ Arda falan nerede, oynasınlar’’ ifadesini kullandı. Galatasaray’ı çok ağır sözlerle eleştiren Erman Toroğlu Galatasaray'ın yürüyecek hali olmadığını ve şampiyonlar çok uzak olduğunu özellikle vurguladı.