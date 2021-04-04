Erman Toroğlu Fatih Terim Hakkında “Veda Edecek” Dedi

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu ve dikkatleri üzerine topladı. Sarı-kırmızılı takımın karşılaşma bitene kadar rakibi Hatayspor karşısında etkisiz bir oyun sergilemesi Galatasaray açısından kötü oldu ve 3-0’lık bir skorla mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda ağır yaralar alarak karşılaşmada yenildi. Erman Toroğlu ise ceza sebebi ile maçı tribünden takip eden Fatih Terim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yorumcu Fatih Terim hakkında sezon sonunda ayrılabileceği iddialarında bulundu.

Milli aranın ardından Süper Lig'de 32. hafta maçlarının oynanmaya başladığı öğrenildi. Galatasaray ligde şampiyonluk yarışı veriyordu, kritik olan karşılaşma Hatayspor- Galatasaray maçında ise 3-0’lık bir yenilgi ile üst üste mağlubiyet almış oldu. Mame Diouf (2) ile Riberio'nun gollerine engel olamayan sarı-kırmızılılar Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı galibiyet alması ile birlikte liderle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltmiş sayılacak.

Hatayspor karşısında yenilgi alan sarı- kırmızılıların maçını ceza sebebiyle Fatih Terim tribünlerden izlemişti. Bu gelişme ardından en çok eleştiri Terim'e geldi ve yenilginin sebeplerinden biri olduğu yorumları yapıldı. Erman Toroğlu ise Fatih Terim hakkında dikkat çekici sözlerde söyledi. Deneyimli yorumcu Toroğlu, maçın ilk yarısında ve maç sonunda Galatasaray hakkında yaptığı yorumlar ile tepki aldı.

“Hangi taraftan bakılırsa bakılsın tel tel dökülen bir takım Galatasaray” sözleri ile dikkat çeken Toroğlu, maça baktığında “gol atarsa Hatay atar” dediğini ifade etti. Bu şekilde devam edilirse ikinci yarının da Galatasaray açısından bir facia olarak gideceğini yorumlayan Toroğlu, “Galatasaray takımı böyle ise şampiyon olamaz” dedi. Bu maçı verdiğinde ise şansı kalmayacak olan Galatasaray'ın bir takım olmadığını ve Hatayspor'un bir takım olduğu yorumları yapıldı. Hatayspor'un organize şekilde hareket ettiğini ve ne yaptığını bildiğini açıklayan Erman Toroğlu, hangi topçunun nereye gideceğini bildiklerini söyledi.