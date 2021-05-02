Erman Toroğlu: Beşiktaş Senin Ananı Ağlatır

Beşiktaş ile Hataysapor karşılaşmasının ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, maç sonunda çarpıcı yorumlarda bulundu.

Erman Toroğlu: Beşiktaş Senin Ananı Ağlatır

Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında aldığı  büyük galibiyet şampiyonluk yolunda  emin adımlar ile ilerlemesine sağladı. bugün  gerçekleşen siyah-beyazlı takım ile  Hatayspor  maçı haftaya damga vurdu.  Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında almış olduğu 7-0'lık galibiyet haftaya damga vurdu. Maçın ilk yarısını değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu çok şaşırtıcı ifadeler kullandı. Yorumcu Erman Toroğlu, "Beşiktaş'a karşı hücum edip, orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır" ifadelerini kullandı. Bu sözleri ile  karşı takıma sert çıkıştı.

Beşiktaş şampiyonluk yolunda  sıkıntılı bir şekilde geçirilmesi beklenen Hatayspor maçını 7-0  galibiyet  sağladı. Maçın ilk yarısına  hızlı başlayan takım ilk yarıda 5 gol bularak kulüp tarihinde ilk kez ilk yarıyı 5 golle kapatan  Beşiktaş, kulüp rekoru kırdı. Maçın ilk yarısı bittiğinde Erman Toroğlu, siyah beyazlı takım övgü ile bahsederken Hataspor'u sert eleştirdi.

Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında almış olduğu 7-0'lık  almış olduğu maç haftaya damga vurdu. Maçın ilk yarısını değerlendiren futbol  yorumcusu Erman Toroğlu çok şaşırtıcı ifadeler kullandı. Yorumcu Erman Toroğlu, "Beşiktaş'a karşı hücum edip, orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır" ifadelerini kullandı. Bu sözleri ile  karşı takıma sert çıkıştı.

Erman Toroğlu'nun ilk yarı değerlendirmesi şöyle:

Türkiye Şartlarının Üstünde

"Beşiktaş, Türkiye şartlarına göre üst düzey futbol oynuyor. Hatayspor da top oynamak istiyor, bozmak istemiyor. Ancak Beşiktaş'a karşı hücum edip, orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır." Açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Şampiyon Oldu

Maç sonunda da çarpıcı yorumlarda bulunan ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Beşiktaş lig şampiyonluğunu sonuna kadar hak etti. Rakipleri saha çamur, oyun kuralı ihlali falan derken işi götürdü. Bence iş bitti, Beşiktaş şampiyon oldu, şampi falan değil" ifadelerini kullandı.

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