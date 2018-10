Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası basın toplantısı düzenlendi

Derya Yannier: "Yeni sezonun Türk basketbolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Ercan ATA / ANKARA () - Erkekler 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde iki takımın antrenörleri ve takım kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.

Basın toplantısına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier'in yanı sıra Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök ile takım kaptanı Doğuş Balbay katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, ilk olarak babasının rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin en iyi ligi olduğunu belirten Yannier, "Yeni sezonun başlamak üzere olduğunu bizlere müjdeleyen Cumhurbaşkanlığı Kupası finali için bir aradayız. Umuyorum ki yarın akşamki maç, kalitesiyle önümüzdeki sezon yaşayacağımız rekabetin habercisi olacak. Tahincioğlu Basketbol Ligi, birçok otorite tarafından takımların kalitesi ve rekabetin seviyesiyle Avrupa'nın en iyi ligi olarak gösteriliyor. Bu kaliteli ligin iki köklü kulübü olan Fenerbahçe ve Anadolu Efes de hem yurt içinde hem de yurt dışında kazandıkları başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyorlar. Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde art arda üçüncü şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague'de de art arda dördüncü Final-Four'unu ve üçüncü finalini oynadı. Anadolu Efes ise PTT Türkiye Kupası'nı 11'inci kez kaldırdı ve kendisine ait olan rekoru geliştirdi. Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da kendisine ait 10 kupalık rekoru geliştirmeye çalışacak. Fenerbahçe ise bu değerli kupayı sekizinci kez müzesine götürmeyi hedefliyor" dedi.

YANNIER: "YENİ SEZONUN TÜRK BASKETBOLU İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Son olarak Yannier "Federasyonumuzun dinamik, coşkulu ve yenilikçi kimliğinin izlerini taşıyan bu yeni kupamızda artık Cumhurbaşkanlığı amblemi de bulunuyor. Bu armanın varlığı, kupanın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlendiğinin vurgulanması açısından önem taşıyor. Spora ve özellikle de basketbola her zaman destek vermiş olan Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onun desteği, bu organizasyonu Türk sporunun en prestijli kupalarından biri haline getiriyor. Basketbolumuzun iki köklü kulübü Fenerbahçe ve Anadolu Efes'e, yarın Ankara Spor Salonu'nda oynayacakları zorlu maç öncesi başarılar diliyor, bu karşılaşmanın ve yeni sezonun Türk basketbolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

OBRADOVIC: "İKİ TAKIMIN DA REAKSİYONUNU İZLEMEK ÇOK İLGİNÇ OLACAK"

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic de sözlerine Ataman ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek başlarken, "Umarım en kısa zamanda şifa bulur. Kadrosunda çok fazla değişiklik olan bir takıma karşı ilk resmi maçımızı oynayacağız. Yarın iki takımın da reaksiyonunu izlemek çok ilginç olacak. Bizim de kadromuza yeni katılan oyuncularımız var ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Mili takımlarda bulunan oyuncularımız nedeniyle hazırlanma sürecinde eksiklikler oldu. Ancak şu an bahane üretme zamanı değil. Umarım yine her zaman olduğu gibi Ankara'da güzel bir atmosfer olur" ifadelerini kullandı.

MAHMUTOĞLU: "ZORLU BİR MAÇ OLACAK"

Fenerbahçe takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, sezona iyi başlamak istediklerini söyleyerek, "Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın babasına rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dilemek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Burada olduğumuz için heyecanlı ve gururluyuz. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Milli takım kadrolarında yer alan oyuncular oldu. Biz takım olarak iyi durumdayız. Zorlu bir maç olacak. Anadolu Efes yeni oyunculardan kurulu iyi bir takım. Yarın tüm basketbol severler için iyi bir maç olmasını diliyorum. Herkes için de en güzel şampiyonluklar ve kupalar diliyorum" dedi.

SEKİZKÖK: "KADROSUNU KORUYAN VE ÜSTÜNE DE KOYAN BİR EKİPLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Ergin Ataman'ın babasının rahatsızlığından ötürü basın toplantısına katılamaması üzerine Anadolu Efes'i temsil eden yardımcı antrenör Yakup Sekizkök şöyle konuştu: "Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın babasına geçmiş olsun dilemek istiyorum. Sezonun ilk resmi maçı olması nedeniyle Fenerbahçe'ye ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden tüm takımlara sağlıklı bir sezon diliyorum. Avrupa'nın en kuvvetli takımlarından birine karşı oynayacağız. Kadrosunu koruyan ve üstüne de koyan bir ekiple karşılaşacağız. Milli takımlardan gelen sporcularla antrenman kalitemiz çok arttı. Kaptan Doğuş'un yanı sıra diğer oyuncularımız Metecan, Buğrahan ve Sertaç takıma çok çabuk uyum sağladılar. Kendilerine biçilen rolleri de üstlendiler. Kaptan Doğuş zaten bizim için çok değerli bir isim. Geçen sene de ilk beş başlamış ve çok ciddi katkı sağlamıştı. Yarın yine ona çok ihtiyacımız var. 11'inci kez kupayı kazanmak istiyoruz. Yeni bir kupa ve yeni bir hedef koymak istiyoruz. Yarınki mücadelede Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum."

BALBAY: "SEYİR DÜZEYİ YÜKSEK BİR MAÇ BİZLERİ BEKLİYOR"

Yenilenmiş bir kadroyla sahaya çıkacaklarını söyleyen Balbay ise "Antrenörümüz Ergin Ataman'ın babasına acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa zamanda toparlar. Yarın 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası için çok ciddi, Euroleague ve Türkiye'de damga kurmuş bir takıma karşı oynayacağız. Ankaralı basketbol severlerin ilgisine çok memnunuz. Ankara Spor Salonu'nda dolu tribünler karşısında oynayacağız. Onların ne kadar bilinçli olduklarını biliyoruz. Basketbol severlere iyi bir oyun izlettirmeyi hedefliyoruz. Sonuç olarak ciddi bir maç olacak. 40 dakika sonunda kazanan, kupanın sahibi olacak. Galip gelen taraf olmayı hedefliyoruz. Yenilenmiş kadromuzla sahada olacağız. Seyir düzeyi yüksek bir maç bizleri bekliyor" açıklamasını yaptı.

