ANKARA, () -

Boks Federasyonu Başkanlığı’nın 2019 faaliyet programında yer alan 70'inci Strandja Boks Turnuvası Bulgaristan’da başlıyor. Başkent Sofya’da 13-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya 45 ülkeden 350’den fazla sporcu katılacak. Erkek Boks Milli Takımı ise turnuvada 16 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe’nin kafile başkanlığında Sofya’ya hareket eden Erkek Boks Milli Takımı'nda hedef yurda madalyalarla dönmek. Alatepe sporculardan umutlu olduğunu belirterek, "Sporcularımızın turnuvada madalyalar kazanarak hem bizi hem de ülkemizi gururlandıracağını düşünüyorum. Antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.

Ülkemizi 52 kiloda Barış Arıcı ve Emin Erdoğdu, 56 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Hakan Doğan ve Furkan Pank, 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve Volkan Gökçek, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler ve Birol Aygün, 75 kiloda Hayri Utku Erdoğan, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal ve Bayram Malkan, 91 kiloda Baki Yalçın, +91 kiloda Mücahit İlyas ve Eren Uzun ringe çıkarak temsil edecek.

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