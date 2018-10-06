Erciyes Cup turnuvası sona erdi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup turnuvası tamamlandı.

12'ncisi düzenlenen Erciyes Cup turnuvası son gün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda yapılan turnuvada son günün ilk maçı oynanmadı. Beşiktaş ile karşılaşacak olan Canik Belediye müsabakaya çıkmadı. Günün 2'inci müsabakasında İzmit Belediyespor, İstanbul Üniversitesi'ni 70 - 55'lik sonuçla yenerek turnuvayı galibiyetle tamamladı. Turnuvanın son karşılaşmasında ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray ile karşılaştı. Bellona Kayseri Basketbol, Galatasaray'ı 83 - 77'lik sonuçla mağlup ederek turnuvayı namağlup tamamladı. Karşılaşma sonrası her iki takıma turnuvaya katıldıkları için şilt verildi.

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