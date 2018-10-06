Erciyes Cup'ta 2’nci gün müsabakaları yapıldı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()- Bellona Kayseri Basketbol Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 12. Erciyes Cup'ta 2’nci gün müsabakaları tamamlandı. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların ilkinde Galatasaray, İzmit...

Erciyes Cup'ta 2’nci gün müsabakaları yapıldı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()-

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 12. Erciyes Cup'ta 2’nci gün müsabakaları tamamlandı.
Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların ilkinde Galatasaray, İzmit Belediye’yi 63 - 59’luk sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında Canik Belediyesi, İstanbul Üniversitesi’ni 83 - 58’lik sonuçla yendi. İkinci günün son maçında turnuvanın ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Bellona Kayseri Basketbol müsabakayı 74- 73’lük sonuçla kazanarak 2’de 2 yaptı.

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