Erbaaspor - Erzin Belediyespor: 0-0

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Mert Baykal (xx), Sabri Öğe (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xx), Rıdvan (xx), Melik (xx), Muhammet (xx), Berk (xx), Ulaş (xx) (Dk.52 Furkan x), Serkan (xx) (Dk.78 Gökay x), Ahmet (xx), Barış (xx) (Dk.57 Mustafa x), Yasin (xx), Koray (xx)
ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer (xx), Emre (xx), Yücel (xx) (Dk.78 Ender x), Nureddin (xx), Volkan (xx) (Dk.90 Önder), Çağlayan (xx), Emre Gürbüz (xx), Halil (xx), Uğurcan (xx), Ahmet (xx), Selim (x) (Dk.60 Erdem x)
SARI KARTLAR: Yasin, Mustafa (Erbaaspor) - Çağlayan, Emre (Erzin Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 8'inci haftasında Erbaaspor, sahasında konuk ettiği Erzin Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
38'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Meliğin ceza sahası içinde gönderdiği topla buluşan Rıdvan'ın vuruşu kaleci Ömer'de kaldı.
67'nci dakikada gelişen Erzin Belediyespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Uğurcan'ın sert şutu üstten auta gitti.
69'uncu dakikada Koray'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet'in kafa vuruşu direkten döndü. Seken top kaleci Ömer'de kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
FOTOĞRAFLI