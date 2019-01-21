Engelli kardeşlerin spor tutkusu

Mesut MADAN / BURDUR, () -

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Mehmet (16) ve Hasan Erçin (14) kardeşlerin spora olan tutkuları hayran bıraktı.

Masa tenisi, badminton, atletizm, futbol ve güreş sporuyla ilgilenen kardeşlerin Burdur B Gençler Serbest Güreş İl Birinciliğinde yaptığı gösteri güreşi ilgiyle izlendi.

Bucak Şehit Akif Altay Özel Eğitim ve Uygulama Okulu 8'inci sınıfta eğitim gören Mehmet ve Hasan Erçin kardeşler masa tenisi, badminton, atletizm ve futbolun yanı sıra güreş branşında da oldukça başarılı. İki kardeşin geçen hafta sonu yapılan Burdur B Gençler Serbest Güreş İl Birinciliğinde yaptığı gösteri karşılaşması seyircilerden büyük alkış aldı.

Güreş sonunda iki kardeş de birinci ilan edilerek İl Güreş Temsilcisi Asil Çakır tarafından madalya ve eşofman takımıyla ödüllendirildi. Asil Çakır, "Sporun engel tanımadığını gösteren iki kardeşimizi tebrik ediyorum" dedi.

Mehmet ve Hasan Erçin'in beden eğitimi öğretmenleri Recep Gümüşsoy, "Öğrencilerimiz spora çok meraklı. Sürekli spor yapmak istiyorlar. Futbola çok meraklılar. Hava soğuk olduğu zamanlarda kapalı alanımız var. Orada masa tenisi, badminton, güreş gibi sporları yapıyorlar. Buraya gelmek istediler. İyi ki de geldiler, güzel bir güreş yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Mehmet ve Hasan Erçin kardeşler de sporun her türünü sevdiklerini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Asil Çakır'ın konuşması

- Engelli kardeşlerin güreşi

- Engelli kardeşlerle röportaj

- Recep Gümüşsoy'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)