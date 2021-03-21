Enes Ünal Getafe’yi Kurtardı! Beraberlik Sağlandı

Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) Elche ile maça çıktı. 1. Futbol Ligi’nin 28. Haftasında konuk ettiği takım ile maçı berabere bitiren Getafe, 1-1’lik sonuç aldı. Milli golcü Enes Ünal ise Elche maçının 60. Dakikasında attığı gol ile takımını kurtardı ve beraberliği sağladı.

İspanya 1. Futbol Ligi’nin Getafe- Elche maçında Pere Mila’nın golü ile Elche 20. dakikada öne geçmişti. Milli golcü Enes Ünal ise maçın 60. dakikasında atmış olduğu gol ile geride kalan takımı Getafe’ye beraberlik kazandırdı.

Getafe ve Elche arasındaki karşılaşmanın sonuna doğru 84. dakikada Angel Rodriguez penaltı kullandı. Takım kalecisi Edgar Bahia ise güzel bir kurtarış gerçekleştirip golü önlemeyi başardı.

Getafe, Elche ile olan karşılaşmasında bu sezonun 8. Beraberliğini aldı. Sonuçlarda Getafe’nin 29 puanla 14. sırada bulunduğu öğrenildi. Karşılaşmada bulunan diğer takım Elche ise 25 puanla 17. sıradaki yerini aldı.

Enes Ünal’ın Ligde İlk Golü Takımını Geride Kalmaktan Kurtardı

İspanya 1. Futbol Ligi’nin Getafe- Elche karşılaşmasında Enes Ünal, maçın 60. dakikasında atmış olduğu gol ile Getafe forması giyerek maçın ilk golüne imzasını atmış oldu. Milli futbolcu Enes Ünal, 23 Haziran 2020 günü itibarı ile La Liga’daki ilk gol sevincini tattı.

İspanya Madrid bölgesinin bir takımı olan Getafe’de milli golcü Enes Ünal sayesinde takım, geride kalmaktan kurtarıldı. İspanya takımı olan Getafe’de birinci sezonunu geçirmekte olan Türk futbolcu Enes Ünal, bugüne kadar ligde 8’i ilk 11’de, 12 maçı ise yedeklerde olmak üzere toplamda 20 maçta oyunculuk yaptı.

Önceki haftalarda olduğu gibi Elche karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan milli golcü Enes Ünal’in, maçın 86. dakikasında yerini Dario Poveda’ya bıraktığı öğrenildi.