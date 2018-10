En baba kaleci

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, () -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 maçlık hasretin ardından Muğlaspor'u evinde 1-0 yenerek düşme hattından çıkan Turgutluspor'da kaleci Cihan Şentürk, 90 dakikanın ardından kaleci formasını bile çıkarmadan babalık görevini yerine getirdi.

Kritik maçın ardından takım arkadaşlarıyla sevinç yumağı olan 30 yaşındaki file bekçisi, önce sevincini sahaya inen eşi Tuğba ve 15 aylık oğlu Recep Tuğra'yla paylaştı ardından saha içinde oğlunun altını değiştiren eşine yardım etti. Tecrübeli file bekçisinin maçtaki performansı ve maçın hemen ardından babalık görevlerini de aksatmaması tribünlerden alkış aldı.

Eşi ve oğluyla sezon başında transfer olduğu Turgutlu'yu çok sevdiğini belirten Cihan, "Ailem benim uğurum. İyi günümde kötü günümde yanımdalar. O yüzden her galibiyet ve mağlubiyetten sonra hep onların yanında olurum, onlar da benim yanımda olurlar. Birbirimize destek oluruz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır, benim de eşim her zaman arkamda. Muğlaspor maçının ardından da saha içinde sevinci birlikte yaşadık. Oğlumun saha toprağının kokusunu almasını ve sporcu olmasını istiyorum. Eşim de eski bir voleybolcu. Oğlumuzun da sporcu olmasını istiyoruz" dedi.

