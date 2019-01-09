Serhan TÜRK / ANTALYA () - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi.

Sarı kırmızılı takımın ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'ya gelen Emre Taşdemir, Antalya Havalimanı'nda Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin tarafından karşılandı. Genç oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, takımın kampına katılmak üzere kendisi için ayarlanan araç ile birlikte Belek'e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Emre Taşdemir'in havalimanından görüntüleri

- Arabaya binişi