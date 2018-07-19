Emre Mor’dan Galatasaray İçin Transfer Açıklaması!

“Her transfer döneminde ismin Türk takımlarıyla, özellikle Galatasaray ile anılıyor. Bunun doğruluk payı var mı?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Emre Mor, “Hayır, hiçbir şey yok. Celta Vigo’da mutluyum. Geçen sezon başka takımlara gidebilirdim ama genç oyuncular için, benim için daha doğru olduğu için Celta’yı seçtim. Harika bir takım, harika bir futbol anlayışı var. Benim için en iyi seçenek burası. Önceliğim İspanya Ligi, Süper Lig değil” ifadelerini kullandı.

“Eylül ayında Celta Vigo’da olacağının garantisini veriyor musun?” şeklindeki soruya da Emre, “Evet, burada olacağım” diyerek net bir cevap verdi.

“HOCAM BENİ SEVİYOR, BEN DE ONU SEVİYORUM”

Geçen sezon teknik direktör Unzue ile sorunlar yaşayan Emre, bu sezon Antonio Mohamed ile daha iyi olacağını söylerken, “Her sezon elimden geleni yapıyorum ancak bu sezon yeni teknik direktörümüzle daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hocam ve ben iyi anlaşıyoruz. Beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Bana saygı da duyuyor” ifadelerini kullandı.

Baskı altında oynamaya hazır olduğunu kaydeden genç oyuncu, “Dortmund’da oynadım, orada daha çok baskı vardı. Şu anda baskı olması da normal, baskıyla başa çıkmayı bilmelisin. Benim için ilginç bir durum yok” dedi.

Bu sezon yeteneklerini sahaya yansıtmayı umduğunu söyleyen Emre Mor, “Benim için gerçekten ne yapabileceğimi göstermek önemli çünkü daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum. İnsanların bunu bildiğini biliyorum ama aynı zaman da bunu görmek de istiyorlar. Kulüpler seviyesinde her sene Avrupa’da mücadele etmek ve Avrupa’daki büyük turnuvalarda olmak önemli” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 16:01