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Emre Mor PSG'ye gidiyor !

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor'u Fransa devi Paris Saint Germain istiyor.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:22
Emre Mor PSG'ye gidiyor !

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor'u Fransa devi Paris Saint Germain istiyor.

Geçtiğimiz sezon başında Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor sakatlıklar ve teknik direktör Tuchel ile yaşadığı problemlerden dolayı fazla oynayamadı. Dortmund'da beklediğini bulamayan Emre Mor yeni sezonda daha fazla forma şansı bulmak istiyor.

Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performans ile tüm dünyanın dikkatini çeken milli yıldızımızı Paris Saint Germain transfer etmek istiyor. PSG'li yöneticilerin geleceği olan Emre Mor'u kadrosuna katarak dünya yıldızı yapmayı planlıyor.

PSG 1 yıllık kiralık diyor !

Dortmund ile masaya oturan PSG 1 yıllık kiralık olarak almak istiyor. 1 yıl kiralık alarak opsiyonlu bir transfer gerçekleştirmek isteyen PSG Emre Mor'u bir sene deneyecek eğer performansı beğenilirse opsiyon kullanılarak transfer gerçekleşecek. Direk transfer etmek istemeyen PSG 1 yıllık kiralık formülü Borussia Dortmund'un fazla forma şansı verememesinden dolayı Emre Mor'a da mantıklı geliyor.

Dortmund ne diyecek

Büyük umutlarla transferini yaptığı Emre Mor'u PSG'nin istemesi üzerine Dortmund'un ne diyeceği merak ediliyor. Borussia Dortmund büyük bir yıldız isim olması beklenen Emre Mor'u elinden kaçırmak istememesi üzerine kiralık formülüne ne diyeceği merakla bekleniyor.

Emre Mor bu sezon Borussia Dortmund forması ile toplam 19 karşılaşmaya çıktı 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

İşte Emre Mor'un enfes hareketleri



Son Güncelleme: 31.05.2017 13:37
Anahtar Kelimeler:
Emre MorParisPSGDortmund
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