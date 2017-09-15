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Emre Belözoğlu UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu !

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının bitmesinin ardından ilk maçların istatistikleri yayımlandı.İşte dün geceye damga vuran o istatistikler ...

15 Eylül 2017 Cuma 15:28
Emre Belözoğlu UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu !

Atiker Konyaspor'un da yer aldığı I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg ile 1-1 berabere kalan Portekiz ekibi Vitoria'nın ilk 11'inde, dört Brezilyalı, iki Kolombiyalı ve birer Venezuelalı, Fildişi Sahilli, Ganalı, Perulu ve Uruguaylı oyuncu yer aldı. Portekiz ekibi, sahaya çıktığı ilk 11'inde Avrupalı futbolcuya yer vermeyen ilk takım olarak organizasyonun tarihine geçti.

Emre Belözoğlu en çok isabetli pas yapan ikinci futbolcu 

C Grubu'nda konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in tecrübeli milli oyuncusu Emre Belözoğlu, ilk hafta maçlarında topla en çok buluşan (113) ve isabetli pas veren (104) ikinci futbolcu oldu. İlk sırada ise Real Sociedadlı Asier Illarramendi yer aldı.

Kaka'dan sonra ilk hat-trick 

D Grubu maçında konuk olduğu Austria Wien'i 5-1'lik skorla geçen Milan'da "hat-trick" yapan Andre Silva, İtalya ekibinde Avrupa arenasında 11 yıl aranın ardından bunu başaran ilk oyuncu oldu. Daha önce Milan ile Anderlecht arasında 2006 yılında Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında Brezilyalı yıldız Kaka, Milan formasıyla bir maçta 3 gole imza atmıştı.

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