Emre Belözoğlu'nun Mesut Özil Planı Dikkat Çekti

Edinilen son bilgilere göre Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında önemli bir maça çıkacak. Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil'in oyunun merkezine yerleşmesi ile ilgili planlar yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan planlarda hücumlarda topun mutlaka tecrübeli futbolcu ile buluşmasının beklendiği açıklandı.

Kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in oyunun merkezine yerleştirilmesini hedeflendiği belirtildi. Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan da gelecek sezon planlarını yaptığı bilgisi açıklandı. Bu bağlamda yıldız futbolcu Mesut Özil'in önemli bir yer tuttuğu söylenildi. Ünlü isim Mesut Özil, tam forma girmeye başlamış iken sakatlanmış ve tedavi altına alınmıştı. Yıldız golcü Mesut Özil, uzun bir ara sonrasında tekrardan sahalara dönüş yaptı. BB Erzurumspor Alanyaspor maçlarına ilk 11'de başlamıştı. Bunun yanı sıra Mesut Özil'in takımın değişilmez ismi olacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından biri kapanan savunmalar iken sevilen futbolcu Özil’in de önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Mesut Özil’in ise bu hücumlarda kesinlikle top ile buluşması istenmekte, zekası oyun görüşü ile dünyanın sayılı futbolcuları arasında bulunan Mesut Özil’in takımın topa sahip olması gibi bir fayda sağladığı yorumlanmakta.

Bunun yanı sıra Mesut Özil pas trafiğini de hızlandıran en önemli unsurların başında gelmekte. Açıklanan bu sebepler dolayısıyla Mesut Özil’in yer aldığı atakların daha nitelikli ve etkili olduğu şeklinde yorumlar yapılmakta. Mesut Özil, Arsenal’den geldiği ilk 10 ay sahalardan uzakta kalmıştı ve artık ilk 11'e alıştığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun her ne kadar yaşadığı sakatlık sebebiyle 56 gün boyunca Fenerbahçe formasından uzak kaldığı bilinse de yine de belli bir form ve fizik güç yakalamaya başladı konuşuldu. Yıldız futbolcu Ocak ayında gelmiş olduğu Fenerbahçe'de kupa ve ligde 9 maça çıktı ve 554 dakika boyunca sahada kaldı. 32 yaşındaki Özil, 9 karşılaşmanın 7'sinde ise ilk 11'de yer alarak taraftarları sevindirdi.