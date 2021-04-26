Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa Maçı Hakkında Olay Açıklamalar!

Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı kendi evinde ağırladığı biliniyordu. Zorlu bir şekilde geçen Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısında iyi bir uyum sergilendi ve sarı-lacivertliler 3-1’lik skor ile ilk yarıyı tamamlamış oldu. Maçın ikinci yarısında ise rakip takım Kasımpaşa'nın oyuna ortak olması sağladı ve iki güçlü takım arasındaki karşılaşma 3-2’lik skor ile sona erdi. Genç teknik adam Emre Belözoğlu ise yapılan basın toplantısında açıklamalar yaptı ve maç içerisinde meydana gelen bir olay hakkında yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında maça çıktığı Kasımpaşa'yı 3-1’lik skor ile yendi ve bu sayede zirve yarışında 3 puan kazandı. Ülker Stadı'nda yaşanan maçta Fenerbahçe'nin iyi başladığı ve karşılaşmanın 15. dakikasında Enner Valencia'nın kafa golü ile takımın öne geçtiği öğrenildi. Karşılaşmanın 21 dakikasında ise sarı-lacivertli ekip kaleci Harun Tekin’in yapmış olduğu hata ile Haris Hajradinovic golüne engel olamadı. Maçın 40. dakikasında ise takımın başarılı oyuncusu Atilla Szalai ile tekrardan öne geçildi.

Karşılaşmanın 45 + 1. dakikasında penaltıdan kaydedilen gol ile Valencia'nın soyunma odasına 3-1 üstün gittiği öğrenildi. Karşılaşmanın 81. dakikasında ise Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj’ın penaltıdan atmış olduğu gol ile farkı 1'e indirmiş oldu. Fenerbahçe 3-2’lik skor ile sahadan galip olarak ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler almış olduğu galibiyet ile 72 puana yükselerek lider takım olan Beşiktaş ile arasında bulunan puan farkını 3 yaptı.

Teknik direktör Emre Belezoğlu da maç sonrasında galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu ifade etti ve oyunun üçte ikisinin memnun edici olduğunu söyledi. 65. dakika itibariyle ise oyunun hakimiyetine rakip takımın ortak edildiğine ve basit 2 gol ile üstüne sıkıntı dakikalar yaşandığını söyledi. Maça rakibi dahil ederek çok net kazanılabilecek oyunun zorlu bir sürece çevrildiği şeklinde ifadeler kullanıldı.