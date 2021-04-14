Emre Belözoğlu Geldi Galatasaray Mağlup Oldu

Sarı- lacivertliler kendi sahasında ağırladığı Gaziantep’e karşı 3-1’lik galibiyet aldı. Heyecanlı geçen karşılaşmada Fenerbahçe rakiplerine karşı üstünlük sağladı. Gaziantep’e karşı atılan goller ünlü isimler olan Ender Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş tarafından atıldı. Maç sonunda sarı- lacivertliler rakibi olan Galatasaray ile puan farkını 4’e çıkararak taraftarlarını mutlu etti. Beşiktaş ile Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki puan farkının ise 4’e indiği öğrenildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe takımında göreve başlaması ardından sarı- lacivertliler ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesinden sonra Galatarasaylıların galibiyet alamaması da dikkat çeken bir detay oldu. Takımın Erol Bulut yönetiminde iken iç sahadaki düşük performanslar sebebi ile alınan eleştiriler de Belözoğlu göreve geldikten sonra son buldu. İşte Fenerbahçe takımı, Emre Belözoğlu’nun gelişi ve Galatasaray’a etkisi hakkında detaylı bilgiler…

Emre Belözoğlu sezona Fenerbahçe’nin sportif direktörü olarak başlamıştı. Erol Bulut ardından göreve gelen Belözoğlu, takım başına teknik sorumlu olarak gelmişti. Göreve gelmesi sonrasında Denizlispor karşısında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu zorlu geçen karşılaşma ardından Samatta’nın attığı gol ile maçtan mutlu ayrıldı. Dikkatleri çeken bir diğer ayrıntı da teknik sorumlu Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra sarı kırmızılıların maç kazanamaması oldu.

Yeni Malatyaspor deplasmanında Mustafa Eskihellaç tarafından atılan gole engel olamayan Fenerbahçe takımı, galibiyet golünü bulamadı ve bir puana razı olarak ayrıldı. Bunun yanı sıra, Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye gelişi ardından esas farkın iç sahada yaşandığı yorumları yapıldı.

Kadıköy’de iki kez galibiyetlere imza atan Fenerbahçe, Erol Bulut yönetimindeyken iç sahadaki kötü performansları nedeniyle eleştiri alıyordu. Ancak, teknik sorumlu olan Emre Belözoğlu’nun gelişi ardından sarı- lacivertlilere bu tipte bir eleştiri gelmediği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.