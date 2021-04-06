Emre Belözoğlu Fenerbahçe Denizlispor Maçını Yorumladı

Süper Lig’in 32. Haftasında Denizlispor’u konuk eden sarı- lacivertliler yaşanan karşılaşmada 1-0’lık skor ile takımın önüne geçti. Mücadeleyi 1-0 bitiren Fenerbahçe takımı, maçı üstünlük sağlayarak bitirdi ve rakibi olan Galatasaray’ın önüne 1-0’lık bir sonuç ile geçti. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe takımının yeni teknik direktöre Emre Belözoğlu da önemli açıklamalarda bulundu ve karşılaşma ile ilgili bilgiler verdi. Şampiyon olmak adına reaksiyonu verdik şeklinde ifadeler kullanan Belözoğlu, kendi istedi ve arzusunun gerçekleştiğini, takımın doğru bir reaksiyonda bulunduğunu belirtti.

Önemli bir karşılaşma olan Fenerbahçe- Denizlispor maçı ardından sarı- lacivertli takımın yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu karşılaşma ardından açıklamalarda bulundu. İlk olarak kazanmanın güzel bir duygu olduğu ile ilgili konuşan yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, bu galibiyetin kalbi samimice onlarla atan, Fenerbahçe takımının her türlü derdini dert edinen, bu takıma gönül vermiş olan tüm Fenerbahçeli taraftarlara bir armağan olduğunu söyledi.

Fenerbahçe camiasının zor bir dönemden geçtiği hakkında açıklamalarda bulunan teknik sorumlu Belözoğlu, futbolcuların Erol hocanın ayrılığı ardından bir reaksiyon koymak istediğini açıkladı. Erol hoca ile beraber Fenerbahçe kulübüne hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Emre Belözoğlu, oyuncuların karşılaşmanın ilk yarısında oyuna reaksiyon vermek isteği içerisinde olduğunu söyledi.

İlk yarı sırasında istediklerini gerçekleştiremediklerini açıklayan Belözoğlu, ikinci yarıda ise genel olarak bir set oyunu ortaya koydukları hakkında ifadelerde bulundu. İlk gol atılması ardından ise net pozisyonlara girdiklerini açıklayan teknik direktör, maçın ikinci yarısında pozisyon vermediklerini ve Denizlispor’un yalnızca 1 tane pozisyona girmeye çalıştığını belirtti.

Şampiyon olmak adına bir reaksiyonda bulunduklarını dile getiren Fenerbahçe takımının yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, takımının doğru bir reaksiyonda bulunduğunu açıkladı. Karşılaşmanın 2. yarısının bir bölümünde oynadıkları maçın sürekliliği adına pratik yapmanın gerekliliği de Belözoğlu’nun konuşmasında vurgulandı.