Emre Belözoğlu'dan eşine servet değerinde hediye !

2009 yılında dünya evine giren Emre Belözoğlu ile Tuğba Belözoğlu çiftinin Ömer Akif isminde bir oğlu ve Zeynep Neda isminde bir kızı vardı.M.Başakşehir ve Türk futbolunun önemli isimlerinin başında gelen Emre Belözoğlu'nun eşi Tuğba Belözoğlu'nun 3. çocukları dünyaya geldi.Ünlü çift yeni doğan kız çocuklarına Leyla ismini verdi.

Emre Belözoğlu ilk iki çocuklarının doğumundan sonra eşi Tuğba Belözoğlu'na 2.5 milyon dolara Kanlıca'da bir villa hediye etmişti.Emre Belözoğlu yeni doğan çocukları içinde Tuğba Belözoğlu'nun çok istediği 800 bin dolar değerindeki azimut marka yatı eşine hediye ettti.