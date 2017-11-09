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Emre Belözoğlu'dan eşine servet değerinde hediye !

M.Başakşehir'in yıldız ismi Emre Belözoğlu 3.kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.Başarılı futbolcu yeni doğum yapan eşine 3.1 milyon TL'lik bir hediye aldı.İşte Emre Belözoğlu'nun eşine hediyesi ...

09 Kasım 2017 Perşembe 10:56
Emre Belözoğlu'dan eşine servet değerinde hediye !

2009 yılında dünya evine giren Emre Belözoğlu ile Tuğba Belözoğlu çiftinin Ömer Akif isminde bir oğlu ve Zeynep Neda isminde bir kızı vardı.M.Başakşehir ve Türk futbolunun önemli isimlerinin başında gelen Emre Belözoğlu'nun eşi Tuğba Belözoğlu'nun 3. çocukları dünyaya geldi.Ünlü çift yeni doğan kız çocuklarına Leyla ismini verdi.

Emre Belözoğlu ilk iki çocuklarının doğumundan sonra eşi Tuğba Belözoğlu'na 2.5 milyon dolara Kanlıca'da bir villa hediye etmişti.Emre Belözoğlu yeni doğan çocukları içinde Tuğba Belözoğlu'nun çok istediği 800 bin dolar değerindeki azimut marka yatı eşine hediye ettti.

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