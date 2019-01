Emrah Dağ Karacabey Belediyespor'da

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

Karacabey Belediyespor ara transfer döneminde Fatsa Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ’ı renklerine bağladı.

TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor As Başkanı Murat Avinç, orta saha oyuncusu Emrah Dağ ile kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi. As Başkan Avinç, ”Takımımıza Fatsa Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ’ı transfer ettik. Hedefimiz olan 2.Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi. Emrah Dağ 1987 doğumlu olup, sırasıyla Tavşanlı Linyitspor, İnegölspor ve Fatsa Belediyespor formalarını giydi.

