Emirhan Toper'den 'Çiftler' şampiyonluğu

İSTANBUL,() - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Fransa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Cruyff Junior Masters Turnuvası'nda Milli tenisçi Emirhan Toper, çiftler şampiyonu oldu.

Brezilyalı partneri Joao Lucas Takaki ile rakiplerini 6-0, 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Toper, tekler kategorisinde de yarı final oynama başarısını gösterdi. 18 yaş altı genç tenisçilerin mücadele ettiği turnuvada erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Rusya, Brezilya, Japonya, Avustralya, Belçika; kadınlarda Amerika, İsviçre, Arjantin ve Fransa'dan 12 sporcu yer aldı.

16 yaşındaki tenisçi, genç erkekler genel sıralamasında 7'nci sıraya yükseldi.

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