Elmander futbola veda etti , Galatasaray'a geliyor !

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlüğü ile anılan Johan Elmander futbolu bıraktığını açıkladı..Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, Danimarka'nın Brondby takımına oradan da İsveç'in Örgryte ekibine transfer olan Elmander bugün sosyal medya hesabından futbolu bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'da futbolculuk dönemindeki saha içi performansı ve hırsıyla taraftarların sevgilsi halne gelen Elmander'e yeniden Galatasaray'a geliyor.

Elmander'in paylaşımına Galatasaraylı taraftarların 'Yuvana dön' ve 'Nerede kalmıştık' yorumları yapması da dikkatlerden kaçmadı..

36 yaşındaki Elmander'in de sosyal medya hesabından "Bugün yeni jenerasyona yol açmak için doğru zaman. Yeni macera başlıyor" açıklamasında bulundu. .