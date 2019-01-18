Eljif Elmas ve Diagne Mbaye PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL /

Fenerbahçeli Eljif Elmas ve Kasımpaşalı futbolcu Diagne Mbaye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HATAYSPOR futbolcusu BAKARY NIMAGA'nın 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- KASIMPAŞA A.Ş. futbolcusu DIAGNE MBAYE'nin 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu ELJIF ELMAS'ın 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir