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Eljif Elmas'ın lisansı çıktı! Beşiktaş maçında sahada olacak mı

Son Dakika Fenerbahçe'ye müjdeli haber. Eljif Elmas için FİFA'ya yapılan başvuru kabul edildi! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için lisans gönderiliyor. Peki Beşiktaş maçında sahada olacak mı.

19 Eylül 2017 Salı 12:01
Eljif Elmas'ın lisansı çıktı! Beşiktaş maçında sahada olacak mı

FİFA'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı ismi Eljif Elmas için yaptığı başvuru kabul edildi. Bu başvuru sonunda FİFA oyuncunun oynaması için tüm izinleri verdi. Oyuncu devre arasını beklemeden forma giyebileceği duyuruldu. Gün içerisinde listelerin yollanacağı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş maçında sahada olacak mı?

Hafta sonunda Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş için çok önemli bir maça çıkacak. Tamam mı devam mı gibi geçecek maçta Dirar'ın sakatlığı can sıkmıştı. Hal böyle olunca müjdeli haber tüm gününde geldi oldu. Oyuncunun teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda sahada olacağı gelen bilgiler arasında. 

5 gün sonra 18 yaşını dolduracak olan Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın oynaması için, kadrodaki 14 yabancıdan birinin çıkarılması gerekiyor.

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