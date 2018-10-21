Elaziz Belediyespor - Pazarspor: 2-0

Erkan BAY / ELAZIĞ ()

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Burak Celep (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (xx), Osman (xxx), Veysel (x) (Dk. 46 Enver x), Burak (xx), Batuhan (xx), Nihat (xx), Mustafa (xx), Ertuğrul (xx) (Dk. 90 Ali x), Cenk (xxx) (Dk. 79 Halil İbrahim x), Ferhat (xx), Samet (xx)

PAZARSPOR: Ceyhun (xx), Emrecan (xx), Tugay (xx), Soner (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Mehmet x), Muhammed (xx), Egemen (xx), Mert (xx) (Dk. 82 Maksut x), Ozan (xx), Sinan (x) (Dk. 58 Can x), Oktay (xx)

GOLLER: Dk. 45 Cenk, Dk. 67 Osman (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR: Burak, Cenk, Nihat (Elaziz Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 9'uncu hafta maçında Elaziz Belediyespor sahasında Pazarspor’u 2-0 mağlup etti.

45’inci dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Cenk’in plase şutu kaygan zeminde kaleciyi yanılttı ve top ağlarla buluştu: 1-0.

67’nci dakikada sol kanattan Samet’in şutunu kaleci çeldi, kısa düşen topu Osman tamamladı

ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

90’ıncı dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Muhammet'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

FOTOĞRAFLI