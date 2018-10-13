Elaziz Belediyespor- Osmaniyespor: 2-0

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()-

STAT: Elazığ Atatürk

HAKEMLER: Aykut Sergin (xx), Fettah Yiğit (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (xxx), Batuhan (xx), Burak (xx), Veysel (xx), Osman (xx), Mustafa (xxx) (Dk.86 Samet x), Cenk (xx) (Dk.80 Nihat x), Ertuğrul (xx), Halil (xx), Ferhat (xx) (Dk.85 Muhammet x), Serdar (xxx)

OSMANİYESPOR: Hasan (xx), Sergen (xx), Engin (xx) (Dk.77 Salih x), Oğulcan (xx), İlyas (xx), İsmail (x) (Dk.46 Onur x), Alper (xx), Samet (xx), Eser (xx), Abdulsamet (x) (Dk.46 x), Ergun (xx)

GOLLER: Dk.8 Mustafa ve Dk. 27 Serdar (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ferhat, Halil İbrahim, Serdar, Ali, Ertuğrul (Elaziz Belediyespor), Hasan, Onur (Osmaniyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'inci Grubun 7'inci haftası'nda Elaziz Belediyespor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor'u 2-0 mağlup etti.

8’inci dakikada ev sahibi adına gelişen atakta Cenk’in sol kanattan pasını, ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Mustafa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

27’inci dakikada sol kanattan yapılan ortaya altıpasta ayak koyan Serdar, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0 .

77’inci dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, ceza sahasına yapılan ortayı iyi takip eden ceza sahasındaki Ergün'ün röveşatasını kaleci kornere çeldi.

80’inci dakikada Osmaniyespor’un hızlı gelişen atağında Alper’in sert şutunu kaleci Engin güçlükle uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elaziz Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Osmaniyespor’u 2-0 mağlup etti.

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