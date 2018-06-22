Elazığspor 'un yeni başkanı Hacı Murat Yümlü oldu 

Erkan BAY/ELAZIĞ,()

Tetiş Yapı Elazığspor'un bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda 83 oy alan Hacı Murat Yümlü, Bordo-Beyazlı ekibin yeni başkanı oldu.

Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula 87 delege katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurula tek liste ile gidildi. Olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan yeni başkan Hacı Murat Yümlü, "Başkan olmadan Elazığ'a geldim ve taşın altına elimi koydum. Ben bir Elazığ sevdalısıyım. Değişik dönemlerde Elazığspor yönetiminde görevler yaptım. Sporda tecrübeliyim. Kulüp nasıl yönetilir, biliyorum. Geniş bir çevreye sahibim. Seçimlerimde kesinlikle yanlış yapmayacağım. Öyle bir takım yapacağım ki özlenen Elazığspor'u sizlere yaşatacağım. Verdiğim sözlerin sonuna kadar arkasında duracağım" dedi.

Daha sonra yapılan oylamada, 87 genel kurul delegesinden 83'ünün oyunu alan Hacı Murat Yümlü, Elazığspor'un yeni başkanı seçildi.

FOTOĞRAFLI

