Elazığspor, Orhan Kaynak ile sözleşme imzaladı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Elazığspor, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Orhan Kaynak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığspor'da teknik direktör Orhan Kaynak için Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen törende, 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Elazığspor Başkanı Hacı Murat Yümlü, "Değerli hocamız Orhan Kaynak ile resmi sözleşme imzalayacağız. Hocamız değerli projelerle geldi. Sonuna kadar kendisine inanıyoruz ve arkasındayız. Hocamız Türk futbolunun ender karakterlerinden biri. İnşallah takımımıza faydalı olacak" dedi.

Teknik direktör Orhan Kaynak ise yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz hiçbir şey olmadı. Ortak paydamız Elazığspor. Burada olmaktan onur duyuyorum. Taraftarın istediği bir oyun oynayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bunun için varız. İnşallah her şey istediğimiz gibi devam eder" diye konuştu.

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