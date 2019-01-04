EGİAD'da Kaplan'dan maraton projesi

İZMİR, ()

EGE Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkan Adayı Mahir Kaplan, EGİAD Ligi ve Spor Kulübü kurup 19 Mayıs'ta 7'den 77'ye herkesin katılacağı maraton organize etmek için düğmeye bastı. Derneğin 12 Ocak'ta yapılacak genel kuruluna iddialı hazırlanan Kaplan, İzmir ve Ege sporuna yeni bir renk ve heyecan getirecek projeyi hayata geçirmek için sabırsızlandıklarını söyledi. EGİAD üyeleri ve yakınlarının spora daha çok özendirilmesi ve sportif faaliyetlerin amatör düzeye taşınması için çalışma yürüten Kaplan, üyeler arasındaki ilişkilerin sportif faaliyetlerle geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Mahir Kaplan, "EGİAD Spor Kulübü için yönetsel ve kurumsal altyapının oluşturulması için çalışmalar yürüteceğiz. Bu hedeflere yönelik EGİAD çatısı altında bir turnuvalar liginin yapılmasının yanı sıra, her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası içinde spor müsabakaları ve organizasyonların gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Bu yıl 19 Mayıs'ta 1. EGİAD Maratonu'nu düzenleyip İzmir'de herkesin katılacağı, şenlik havasında geçecek dev bir spor organizasyonunu başlatmak amacındayız. Yine 19 Mayıs 2020'de 30. Yıl Turnuvaları'nı mutlaka düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.