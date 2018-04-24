Ege nefes nefese

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FUTBOLDA sezonun son haftalarına girilirken 9 Ege takımı küme düşme kabusu, 7 takım ise zirve telaşı yaşıyor. Spor Toto 1. Lig'de Grandmedical Manisaspor, henüz bitime 5 hafta kala, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ise Karşıyaka, geçen hafta kümede kalma umutlarını kaybetti. Aydın'ın profesyonel kategorideki iki takımı da bu sezon taraftarını kahretti. 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 hafta öncesi düşme hattında 6 puan geride olan Nazilli Belediyespor ve 3. Lig 3. Grup'ta dipte 4 puanlık dezavantajı bulunan Aydınspor 1923'ün kurtulması için mucize de yetmeyecek. Geçen sezon 2. Lig'den düşen Aydın, bu hafta Utaş Uşakspor'u yenemezse amatöre gerileyecek.

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 4 hafta öncesi düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde yer alıyor. Spor Toto 1. Lig'de kritik Samsunspor deplasmanından puanla dönen Denizlispor, bitime 2 hafta kala düşme barajındaki rakibiyle aynı puanda. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 32 puan ve genel averajla düşme bölgesinin üzerindeki Bucaspor ve 34 puanlı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan birinin son 2 haftada lige mendil sallama ihtimali bulunuyor. 3. Lig 1. Grup'ta Bergama Belediyespor ise sezonun son 2 maçı öncesi düşme hattının yalnız 1 puan üzerinde.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluğu haftalar önce garantilemesinin ardından 3. Grup'ta en yakın rakibinin 4 puan önündeki Utaş Uşakspor da bu hafta Aydınspor 1923 deplasmanına tur için çıkacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, bitime 2 maç kala son hafta konuk edeceği lider Gümüşhanespor'un 1, Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, zirvedeki Hatayspor'un 2 puan gerisinde. İki İzmir takımı da hedeflerine Play-Off'a bırakmadan ulaşmayı istiyor. TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kızılcabölükspor, Play-Off'u garantiledi. 1. Lig'de Altınordu, 3. Lig 2. Grup'ta ise Tire 1922, Play-Off hedeflerine bir an önce ulaşmaya çalışıyor.