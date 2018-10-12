'Efsaneler' açılış kokteylinde buluştu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alman Konsolosluğu işbirliği ile bu yıl dördüncü kez düzenlenen Efsaneler Kupası'na katılan veteran futbolcular kokteylde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi ile Alman Konsolosluğu'nun birlikte düzenlediği '4'üncü Efsaneler Kupası' kokteyl programı ile başladı. Delphin Be Grand Resort Hotel'de düzenlenen programa Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı, Almanya Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel, veteran futbolcular ve davetliler katıldı.

DOSTLUK KAZANACAK

Açılış kokteylinde konuşan Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı, turnuvanın Türk- Alman dostluğunu pekiştirdiğini belirterek, "Veteran oyunculardan oluşan Türk- Alman takımlar birinciliği kazanmak için bu sene kıyasıya bir mücadele sergileyecekler. Bu mücadele Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda olacak. Türk - Alman dostluğunun daha da güçlenmesi, iki ülke arasında sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin arttırılması amacıyla 4 yıldır düzenlediğimiz etkinliğimiz her iki ülkeden efsane futbolcuların katılımıyla bir efsaneye dönüştü" diye konuştu.

FUTBOL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİYOR

Almanya'nın Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel ise turnuvanın 4'üncü kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Wassel, unları söyledi:

"Futbol ile değerler aktarılıyor. Tolerans ve Fair-Play dediğimiz adil oyun yer alıyor. Futbolun yaşanılan bir entegrasyon olduğunu düşünüyorum. Spor ve özellikle futbol dayanışma ve dostluğu güçlendiren en önemli unsurdur. Efsaneler Kupası'na destek veren tüm sponsorlarımıza ve lojistik desteği için özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

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