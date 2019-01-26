İSTANBUL () - Voleybol Efeler Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi. Efeler Ligi'nin 15'inci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray - Maliye Piyango: 1-3 (21-25, 23-25, 25-14, 20-25)
Ziraat Bankası - Arkas Spor: 1-3 (20-25, 23-25, 25-21, 18-25)
İnegöl Belediyespor - Halkbank: 2-3 (25-27, 18-25, 25-21, 25-21, 13-15)
İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş - Jeopark Kula Belediyesi: 3-2 (24-26, 25-23, 24-26, 25-23, 15-13)
Arhavi Belediyespor - Tokat Belediyesi Plevne: 3-2 (25-21, 25-27, 25-16, 16-25, 15-13)
Fenerbahçe - İstanbul BBSK: 3-2 (19-25, 25-19, 25-23, 17-25, 15-11)
Efeler Ligi'nde 15'inci hafta tamamlandı
İSTANBUL () - Voleybol Efeler Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi. Efeler Ligi'nin 15'inci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde: Galatasaray - Maliye Piyango: 1-3 (21-25, 23-25, 25-14, 20-25) Ziraat Bankası...
İSTANBUL () - Voleybol Efeler Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan maçlarla sona erdi. Efeler Ligi'nin 15'inci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde: