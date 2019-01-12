İSTANBUL () - 2018-2019 Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.
Efeler Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:
Tokat Bld. Plevne - Arkas Spor: 1-3 (20-25, 30-28, 15-25, 24-26)
Arhavi Bld. - İstanbul BBSK: 3-2 (25-21, 25-19, 21-25, 19-25, 15-10)
Ziraat Bankası - Maliye Piyango: 3-1 (21-25, 25-17, 25-19, 25-19)
Fenerbahçe - Halkbank: 1-3 (17-25, 25-19, 24-26, 19-25)
İkbal Afyon Bld. Yüntaş - İnegöl Bld.: 3-0 (25-19, 25-21, 25-23)
Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta tamamlandı
İSTANBUL () - 2018-2019 Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Efeler Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle: Tokat Bld. Plevne - Arkas Spor: 1-3 (20-25, 30-28, 15-25, 24-26) Arhavi...
İSTANBUL () - 2018-2019 Voleybol Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.
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