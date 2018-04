Eczacıbaşı VitrA'nın smaçörü Hande Baladın: "Ülkemizde bayan sporlarının popülaritesi erkek sporlarına göre daha az"

"1'inci hedefimize ulaştık, sıra 2'ncide"

Kadınlar CEV Kupası final serisinde Belarus ekibi Minchanka'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA'nın genç oyuncusu Hande Baladın, "Sezon başındaki hedefimiz CEV Kupası'nı kazanabilmekti" dedi. Hande, takım ve bireysel hedefleri başta olmak üzere bir çok konuda Doğan Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.

"1'İNCİ HEDEFİMİZE ULAŞTIK, SIRA 2'NCİDE"

CEV Kupası'nda namağlup şampiyon olan Eczacıbaşı VitrA'nın smaçörü Hande Baladın, "Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Sezon başındaki hedefimiz CEV Kupası'nı kazanmaktı. Bunu da evimizde yaşadığımız için çok mutluyuz. Hedeflerimizden birine ulaştık ve ikincisi için de çalışmalarımıza başladık. Umarım bu sezonu geçen sezona nazaran kupalarla bitirebiliriz" diye konuştu.

"HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİN'DE DE KUPA"

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın, "Bu sezon CEV Kupası'nda oynamak zorunda kaldık. Ligde aldığımız 1'incilikten dolayı önümüzdeki sezon tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandık. Bu sefer de hedefimiz CEV Kupası'nda olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı kazanmak. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"GENÇ VE DİNAMİK BİR TAKIMA SAHİBİZ"

Takım içindeki başarının birbirini tanıyan ve iyi anlaşan sporcu grubundan kaynaklandığını belirten Baladın, "Biz takım içinde çok eğleniyoruz. Hem saha içinde, hem de saha dışında olsun arkadaşlık bağımız çok iyi. Oyuncular olarak sezon başında hepimiz birbirimizi tanıyorduk. Milli takımdaki arkadaşlığımız ve diğer arkadaşların farklı takımda birlikte oynamışlığı olduğu için herkes kısmen birbirini tanıyordu. Tabii ki bu bizim için diğer takımlara nazaran avantaj oldu. Genç ve dinamik bir takıma sahibiz. Tecrübeli ablalarımız bize yardım ediyor, biz de onlara enerji vermeye çalışıyoruz ve bu bizim için çok önemli. Başarıdaki sırlardan birisi de bu olabilir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"ÜLKEMİZDE BAYAN SPORLARININ POPÜLARİTESİ ERKEK SPORLARINA GÖRE DAHA AZ"

İstanbul'da kazanılan CEV şampiyonluğundaki atmosfer için de konuşan Hande Baladın, "Her maçımızda final maçlarındaki gibi bir atmosfer istiyoruz. Ülkemizde bayan sporlarının popülaritesi erkek sporlarına göre daha az. Biz bu tarz röportajlarda herkesi maçlara davet etmeye çalışıyoruz. Sosyal medyadan da duyurular yapıyoruz. Her zaman onları salonlara bekliyoruz. CEV Kupası finalindeki atmosfer gerçekten inanılmazdı. İstanbul'da ilk kez böyle bir maç oynadım. Yurt dışında ise her zaman böyle oluyor. CEV Kupası'nda ya da Şampiyonlar Ligi maçlarında voleybola göre 2 bin, 3 bin taraftar hatta İstanbul'a göre çok daha fazla taraftar salonda oluyor. Bu durumlarda çok güzel ve daha enerjik maçlar sergilenebiliyor. Onların desteğini hissetmek bize güç veriyor. Her maçımıza taraftarımızı bekliyoruz. Her maçın final maçları gibi olmasını istiyoruz" dedi.

"BAŞARININ TEMELİ ÇALIŞMAK"

Türk takımlarının alt yapıya büyük önem verdiğini belirten Hande Baladın, başarı için de, "Başarının nedeni çalışmak olabilir. Şimdi alt yapılarda Eczacıbaşı ve Vakıfbank var. Büyük takım ve küçük takım gibi bir ayrım yapmayacağım. Alt yapıda çok yüksek bir çalışma temposu var. Ben küçüklüğümden beri neredeyse her gün çift antrenman yapıyorum. Çalıştıkça ve her gün performansınızın üstüne daha iyisini koydukça yetenekli oyuncular ortaya çıkıyor. Daha fazla oyuncunun çıkmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE MADALYALAR KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Milli takım kadrosunda da yer alan ve yazın bir çok organizasyonda boy gösterecek olan Hande Baladın, şunları söyledi:

"Sezon ne kadar yoğun geçse de milli takım sezonu da ayrı bir tempoda devam ediyor. Bu sezon da milli takım kadrosundayım ve tabii ki bu çok gurur verici bir şey. Yoğun bir tempo ve çok fazla turnuva var. Umarım hepsinde yer alabilirim. Elimizden geleni yaparak ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz."

"VAKIFBANK EZELİ RAKİBİMİZ"

5 sezondur lig şampiyonluğu hasreti çeken Eczacıbaşı'nda Hande Baladın, "Vakıfbank ezeli rakibimiz. Uzun yıllar rekabet içindeyiz. Seyir zevkinin yüksek olacağı maçlar bizi bekliyor. Taraftarlarımızı, destekçilerimizi ve halkı maça davet ediyorum. Güzel maçlar olacak. 5 yıldır şampiyon olamıyoruz ve bunun da hırsı var. Elimizden gelenin en iyisini yaparak 2'nci hedefimiz olan lig şampiyonluğuna ulaşamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMLA OLİMPİYATLARA GİTME HEDEFİM VAR"

Bireysel hedefleri için de konuşan Hande Baladın şunları söyledi:

"Küçüklük hedefim Eczacıbaşı VitrA A Takımı'nda oynamaktı ve şu an onu yaşıyorum. Umarım uzun yıllar bu formayı giyebilirim. Milli takım için de fiziğim el verdiği sürece 30-35 yaşına kadar milli takımda olabilirim. Hedeflerim arasında daha fazla şampiyonluk yaşam var. Milli takımla olimpiyatlara gitmek gibi bir hedefim var."

