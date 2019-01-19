Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisine devam etti

Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: 3-1
İSTANBUL, () -
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Kim, Güldeniz.
KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Ergül, Melisa (L), Sabriye, Buse.
SETLER: 3-1 (24-26, 25-13, 25-17, 25-20)
SÜRE: 111 dakika (32, 25, 26, 28)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.
(FOTOĞRAFLI)