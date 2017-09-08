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Dusko Tosic'ten eşine servet değerinde hediye !

Beşiktaş'ın yıldız ismi Dusko Tosic eşi Jelena Karleusa'ya 39.yaş gününe özel servet değerinde bir otomobil hediye etti.Değeri tam 880 bin TL ..

08 Eylül 2017 Cuma 12:01
Dusko Tosic'ten eşine servet değerinde hediye !

Eşi Jelena Karleusa'ya yaptığı jestlerle adından söz ettiren Beşiktaşlı Dusko Tosic, çıtayı her geçen yükseltiyor. Daha önce Karleusa'ya 300 bin TL'lik lüks bir otomobille 460 bin TL'lik pırlanta bileklik hediye eden futbolcu, eşi için yine kesenin ağzını açtı. 

BU İLK JESTİ DEĞİL!

Ünlü futbolcu, geçtiğimiz ay 39 yaşına giren popçu eşi için 880 bin TL'lik BMW i8 model bir spor otomobil aldı. Yukarı doğru açılan makas kapılarıyla görenleri büyüleyen lüks otomobil, Siyah-Beyazlı yengeyi de mutluluktan havalara uçurdu. Karleusa, Beşiktaş'ın renklerinin hakim olduğu elektrikli aracıyla önceki akşam Sırbistan'da tura çıktı. Tosic'in milyonluk jestiyle Belgrad sokaklarında havasını atan Jelena Karleusa, lüks aracını sosyal medyada da paylaşmayı ihmal etmedi. Karleusa, aracına binerken çekilen videolarını instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı.

TARAFTARIN YORUMU 

Bunu gören takipçileri de Sırp popçuya "Senin gibi havalı bir yengeye de böyle bir otomobil yakışırdı zaten" yorumları yaptı. Bazı Beşiktaş taraftarları ise Jelena Karleusa'ya "Yenge, Tosic'imiz sana iyi bakıyor, sen de ona iyi bak" yorumu yaptı. Sık sık pahalı kıyafetlerini ve mücevherlerini paylaşıp havasını atan Karleusa, uzay mekiğini andıran 362 beygirlik BMW'siyle de farkını yine konuşturdu..

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