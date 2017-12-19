Dursun Özbek'ten kritik açıklamalar ! Galatasaray'ın yeni teknik direktörü ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı.Dursun Özbek basın mensuplarının sorduğu sorulara kaçamak cevaplar verdi. Başkan Dursun Özbek, yeni yönetimin görev süresinin 3 yıl olduğunu belirtirken, Fatih Terim'in yıpratıldığını dile getirdi.

Bugün düzenlenen basın toplantısında özellikle Galatasaraylıların merakl ettiği birçok soru cevapsız kaldı ... İşte sorulan o bazı sorular ..

- Teknik direktör seçimden önce mi belli olacak, sonra mı belli olacak?

- Kendisi seçilemezse yeni yönetim, teknik direktör problemini nasıl halledecek?

- Devre arası transfer dönemi nasıl geçirilecek?

- Fatih Terim, Galatasaray'ın gündeminde mi?

- Neden 4 yönetici istifa ettiğinde ve seçim için imzalar toplandığında değil de şimdi seçim kararı alındı?

Basın mensupları tarafından soruların çoğu cevapsız kaldı.

DURSUN ÖZBEK'TEN MAYIS 2018 AÇIKLAMASI

20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin. Hangi başkan seçilirse seçilsin. Tüm Galatasaraylıların tek görevi var. Mayıs 2018 yürüyüşünü Galatasaray'a en yakışır şekilde yapmalıyız. 2018 Mayıs'a başkanla beraber hem şampiyonluk hem de Sportif A.Ş üzerindeki edinimleri yerine getirmek için birlik olmalıyız.