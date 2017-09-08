Dursun Özbek'ten Arda Turan ve Asamoah açıklaması geldi

Özbek'in öne çıkan sözleri şöyle;

- Tudor'un genç, dinamik ve futbolun içinden gelen Galatasaray'ı seven bir kişiliği var.

- Yönetim olarak kendisinin arkasında durmamız gerekiyordu. Yönetim olarak kendisine gereken desteği verdik.

- Türkiye'deki takımların yüzde 100'e yakınında artık çok yabancı futbolcu var. Bu durum sadece bizde yok.

- Türkiye'deki takımların, uluslararası mücadelelerde başarılı olması için onlarla aynı koşullarda mücadele etmeleri lazım.

- Geçmişte baktığımız zaman Milli Takım olarak düşük yabancı sayısıyla da başarısız olduğumuz dönemler var.

- Milli Takım'daki başarısızlığın sebebi yabancı sınırı değil. Bunun çözümü Almanya gibi altyapıya önem vermekten geçer.

- Sonuç olarak bu konudaki düşüncemiz belli. Yabancı sınırı konusundaki gündemi gerçekçi bulmuyorum.

- Asamoah konusunda, Juventus son anda bize göndermek istemedi. Ara transfer döneminde kendisiyle tekrar ilgileneceğiz.

- Yönetim olarak amacımız ilk olarak taraftar ve camianın sevdiği bir futbol ortaya koymaktı.



ARDA TURAN VE ASAMOAH AÇIKLAMASI



Asamoah için devre arasında da devreye gireceklerini söylerken Özbek ''Asamoah yapmak istediğimiz bir transferdi ama kulübü son anda oyuncuyu vermedi. Ama Asamoah hakkındaki Galatasaray'ın isteği devam etmektedir. Ara transferde tekrarlayacağız, gelişmeleri göreceğiz'' ifadelerini kullandı.



Arda Turan haberlerinin sorulması üzerine de kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ''Futbol takımının transfer sezonunu kapattık, bu kadar...'' dedi.



Nigel de Jong, Hakan Balta gibi kadro dışı kalan isimler hakkında da konuşan Dursun Özbek ''Bahsettiğiniz isimler satış listesindeydi ama teklif gelmeyince kadroda kaldılar. Galatasaray da futbolcu da attığı imzanın gereklerini yerine getirecektir. Bahsedilen futbolcular Tudor'un düşündüğü kadroda yok'' ifadelerini kullandı.