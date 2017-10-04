Dursun Özbek Kulüpler Birliği toplantısında konuştu ;"Cezalar tatminsizlik yaratıyor”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek toplantıya başlamadan bugün Hakkari'de şehit olan 4 askerimiz için başsağlığı ve yaralı 4 askerimiz içinde geçmiş olsun mesajlarında bulundu.Başkan Dursun Özbek daha sonra A Milli Takım'ın Finlandiya ve İzlanda maçları için başarı dileklerini iletti.

Hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Galatasaray Spor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek "Burada bazı konuları kendisine ilettik. Spor Bakanımız da vardı. Cumhurbaşkanımızın da ilettiği gibi Türk futbolunda bazı çalışmaların Kulüpler Birliği tarafından yapılmasının uygun olacağı belirtildi. Bu çalışmalara Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla hız vermemizi istedi. Gündemimizde kulüpler yasası ve 6222 sayılı yasa var. Bu manada kulüplerin çalışma grubu ile bir çalışma başlatıyoruz. En kısa sürede başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı, en kısa sürede kendilerine iletilmesiydi. Bir diğer konu ise stopaj miktarı. Yıl sonu itibari ile yüzde 15'ten bir artış olacak. Biz kulüplerin mali yapısının uygun olmadığını Cumhurbaşkanımıza ileterek destek istedik. Bizden bir çalışma istendi. Bunun içine amatör sporlarla ilgili harcamaların da desteklenmesi gerektiğini iletmiştik. İkisini kombine ederek bir çalışma içinde olmamızı istedi. Bu manada bir hazırlık yapılacak, Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı ve Spor Bakanı’na sunulacak" dedi.

Dursun Özbek'ten yabancı sınırı açıklaması

Şuanda TFF'nin gündeminde olan ve hemen hemen hiçbir kulübün de kabul etmediği yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Başkan Özbek , "Kulüpler Birliği olarak bizim bir yaptırım gücümüz yok. Gündemimize geldi ancak bu konu ile ilgili federasyonla kısa bir süre içerisinde görüşmek istiyoruz. Giderek boyutları büyüyor. En kısa sürede TFF ile görüşeceğiz" idadelerini kullandı.