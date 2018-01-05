Dursun Özbek'in hem taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i mutlu edecek bir oyuncu almak istediği ve Başkanın ajandasındaki sürpriz isim ise Bernard olduğu öğrenildi..Transfer döneminin resmen başlamasıyla Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.Galatasaray Yönetimi'nden taraftarları stada çekecek bomba bir isim ortaya atıldı.Dursun Özbek'in seçim hediyesi ; Bernard !

Bir süredir İstanbul'a gelip giden Brezilyalı yıldızın babasıyla görüşmeler yapan Başkan Özbek'in, olumlu yanıt aldığı belirtiliyor..

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Shakhtar Donetsk'in transferde sorun çıkarmayacağı ve iki kulübün makul bir oranda anlaşacağı belirtiliyor. .

25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, Taffarel, Maicon, Mariano ve Fernando'nun sarıkırmızılı formayı giymeyesi nedeniyle Galatasaray çok sıcak baktığı öğrenildi.