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Dursun Özbek'in ilk rakibi Mustafa Cengiz oldu !

Galatasaray'da Dursun Özbek'in aldığı sürpriz seçim kararının ardından gözler diğer başkan adaylarına çevrildi.Mustafa Cengiz , Dursun Özbek'in seçimdeki ilk rakibi oldu.

21 Aralık 2017 Perşembe 11:29
Dursun Özbek'in ilk rakibi Mustafa Cengiz oldu !

20 Ocak'taki seçimlerde projelerinin hazır olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "Herkesin içi rahat olsun. Camianın önemli isimleri yönetimimizde olacak" dedi..Dursun Özbek, "3 yıl için" yeniden göreve talip olduğunu açıklarken dün de Mustafa Cengiz 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı. .

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR ?

1949 yılında Gaziantep Nizip'te doğdu. İlk ve ortaöğretimini Nizip'te, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Köy Kalkınma Kooperatifi Merkez Birliği (Köy- Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı..

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